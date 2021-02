Governo: Zingaretti, 'grazie a Conte, con lui grandi risultati'**

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Io oggi voglio dire grazie a Giuseppe Conte, va detto in una giornata come questa. Perchè credo che Conte abbia guidato il governo e l'Italia in uno dei momenti più drammatici dal Dopoguerra. Abbiamo tentato di farlo al meglio e anche con grandi risultati, quello più importante aver ricollocato l'Italia nel solco del miglior europeismo dopo i deragliamenti che c'erano stati". Lo dice Nicola Zingaretti a Immagina. "Ha anche favorito il fatto che forze politiche un tempo distanti si sono ritrovate e hanno fatto sintesi".