Governo: Zingaretti, 'italiani sanno chi ha usato badile per costruire e piccone per distruggere'

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Il giudizio sui partiti è un po' ipocrita, questo fare di tutta l'erba un fascio è ipocrisia. Gli italiani sanno distinguere tra chi ha usato il badile per costruire e il piccone per distruggere. Il Pd è la forza che anche e soprattutto nei momenti più difficili ha sempre lavorato per costruire nell'interesse del Paese, è una certezza". Lo ha detto Nicola Zingaretti a radio Immagina.