Governo: Insieme, 'con Draghi siano parlamentari davvero convinti scelta europeista'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "A Draghi giunga il sostegno di una larga condivisione parlamentare in cui si raccolgano i partiti e i singoli parlamentari davvero convinti e partecipi di una scelta europeista e che consenta di rispettare i tempi della consegna dei piani relativi al Recovery Fund su cui sono mancate finora la determinazione e la chiarezza d'intenti necessarie". Lo riferisce il partito di'spirazione cristiana Insieme che "valuta positivamente la decisione del Presidente della Repubblica di affidare l'incarico di formare il nuovo Governo a Mario Draghi".

"Le indicazioni del Presidente Mattarella tengono evidentemente conto della necessità che l'Italia partecipi pienamente al processo europeo e, dunque, dia corso nella maniera più adeguata, e valorizzando le effettive competenze, all'utilizzazione di tutti gli strumenti straordinari disponibili, tra i quali il Next Generation Eu e il Mes sanità a proposito del quale Insieme auspica che si trovi in Parlamento la condivisione necessaria per la sua attivazione - si legge - L'Italia inoltre è già nelle piene funzioni di Presidente del G 20 che, tra le altre cose, ha nella propria agenda la questione del debito pubblico mondiale, in generale, e quello dei paesi in via di sviluppo, in particolare. Il nostro Paese, dunque, ha l'occasione di sostanziare un impegno internazionale diretto al bene comune, alla riduzione delle disuguaglianze e alla promozione di un progresso umano integrale".

"La giornata di ieri segna la fine di un'intera stagione politica e conferma la necessità di avviare un processo di trasformazione politico, istituzionale, sociale ed economico cui devono partecipare tutte le forze vive del Paese. Devono essere superati quegli schematismi che l'hanno finora bloccato in una sterile contrapposizione tra due schieramenti politici che, in realtà, non esistono più perché sostituiti da una frammentazione e dell'avvio di una lotta “per bande” che non nobilita né la Politica né il ruolo del Parlamento e, tanto meno, quello del Governo".