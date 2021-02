Governo: Insieme, 'con Draghi siano parlamentari davvero convinti scelta europeista' (2)

03 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - IL neo partito fondato tra gli altri da Stefano Zamagni precisa inoltre "che dall'attuale situazione di stallo si esce affrontando le questioni finora più trascurate quali quelle del lavoro, dell'impresa, dei corpi intermedi e del Terzo settore, della famiglia. Questa nuova maggioranza - sollecita - deve anche rivedere tutte le linee programmatiche seguite finora in materia di salute e del piano vaccinale, di lavoro, ambiente, istruzione, oltre che essere consapevole delle prossime scadenze che riguardano importanti questioni come quelle del carico fiscale sulle categorie più danneggiate dalla pandemia e dalla prossima fine del blocco dei licenziamenti".

"Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, il Paese non può permettersi gli inevitabili ritardi conseguenti allo scioglimento delle Camere e al ricorso alle elezioni anticipate che, comunque, in una situazione normale sarebbe la cosa più ragionevole e più democratica da fare. E' pertanto necessario - conclude - che tutte le forze sinceramente europeiste facciano una scelta di responsabilità e concorrano a partecipare ad un nuovo processo che potrebbe avviarsi con una governo affidato a una personalità tanto apprezzata a livello europeo e mondiale".