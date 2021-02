Governo: Ubs Wm, mercati favorevoli a soluzione Draghi

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - I mercati guardano "favorevolmente alla soluzione" di un governo guidato da Mario Draghi. E' quanto sostiene Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer di Ubs Wm in Italia in un'analisi sulla situazione politica italiana. "Un governo decisamente favorevole all'Ue e favorevole al mercato - sottolinea - allevierebbe le preoccupazioni per gli asset italiani. I titoli di Stato italiani, avendo già assorbito buona parte dello shock iniziale legato alla crisi politica, continuano a offrire un discreto rendimento rispetto ai titoli di Stato degli altri paesi periferici dell'Eurozona, e sono supportati dagli acquisti della Bce".