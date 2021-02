03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Sarò chiara. Non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d'Italia al governo Draghi. Gli italiani hanno il diritto di votare". Lo scrive in un post Giorgia Meloni. "Continuiamo a lavorare per tenere il centrodestra unito e portare gli italiani alle elezioni. Fatevene una ragione", conclude la leader di Fdi.