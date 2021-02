Sanremo: Codacons 'protocollo Rai non garantisce salute pubblica, Cts vieti festival'

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Apprezziamo lo sforzo fatto dalla Rai nel tentativo di tutelare la sicurezza nel corso del prossimo Festival di Sanremo, ma riteniamo che nemmeno il corposo protocollo presentato dall'azienda al Comitato Tecnico Scientifico possa garantire la salute pubblica". Lo afferma il Codacons, dopo la pubblicazione del contenuto del protocollo anti-Covid presentato dalla Rai, con misure rigide per cantanti e dipendenti.

"Il vero problema è che il Festival non si svolge solo all'Ariston, ma coinvolge tutta la città di Sanremo e attira un numero enorme di cittadini, giornalisti e fans che si riversano nel piccolo comune nei giorni della kermesse, dando vita ad assembramenti incontrollabili -spiega il presidente Carlo Rienzi- Anche nel caso in cui il protocollo potesse fornire certezze sul rispetto delle misure anti-Covid sul palco, nel backstage o nei camerini, non può certo offrire garanzie su ciò che avviene fuori dal teatro Ariston, ed è impensabile rendere il comune di Sanremo interamente zona rossa per consentire lo svolgimento della manifestazione".

"Per tale motivo chiediamo al Cts di pronunciarsi contro l'opportunità di far svolgere il Festival in piena pandemia, e ribadiamo la necessità di rimandare l'evento ad altra data, nell'interesse della collettività", conclude Rienzi.