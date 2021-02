Governo: Benifei, 'Pd sia determinante, sostegno sia legato a agenda progressista'

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "In questo momento così complicato, dobbiamo far sì che il Partito Democratico sia determinante nella costruzione di una linea politica progressista, anche con un governo Draghi dalle caratteristiche tutte da definire”. Lo dice il capo delegazione Pd al Parlamento europeo Brando Benifei.

"Le parole di oggi del segretario Nicola Zingaretti danno la giusta direzione di marcia" e credo "che il sostegno a questo tentativo voluto dal Presidente della Repubblica debba essere legato ad alcune priorità per noi irrinunciabili: ad esempio, la proroga del blocco dei licenziamenti e una contestuale riforma degli ammortizzatori sociali, l'approvazione della legge Zan contro l'omofobia, la riforma fiscale per rendere il nostro sistema più progressivo e più favorevole alle esigenze delle nuove generazioni, un Recovery Plan nazionale per progetti di sostenibilità ambientale e di sviluppo digitale che siano davvero all'insegna dell'inclusione”, sottolinea.

“Per ottenere questi risultati le forze politiche che hanno sostenuto il governo Conte bis devono lavorare in sinergia in queste ore. La decisione di Zingaretti di proporre subito un incontro tra PD, LEU e M5S va proprio in questa direzione e merita di essere sostenuta senza incertezze", conclude Benifei.