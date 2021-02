03 febbraio 2021 a

Firenze, 3 feb. - (Adnkronos) - "La crisi politica nazionale non rallenta il nostro impegno nell'interesse di tutte le toscane e i toscani. Adesso in viaggio tra Vinci e Cascina sono con i Presidenti delle Regioni a lavoro per organizzare al meglio la vaccinazione della cittadinanza nella seconda fase. Nessuno rimarrà senza vaccino". Così su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.