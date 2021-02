Governo: Verducci, 'spero forze Conte 2 sostengano Draghi'

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Mario Draghi è uno dei simboli dell'Europa. Nel momento in cui l'eurozona stava implodendo dopo la crisi finanziaria del 2008 tra veti ed egoismi dei paesi più forti, Draghi impose un cambio con una politica monetaria espansiva, cioè: più moneta in circolazione ad un costo più basso, e quindi più investimenti e riduzione del costo dei mutui e degli interessi bancari. Fu un intervento politico a tutti gli effetti". Lo scrive Francesco Verducci del Pd su Fb.

"Permise a molti cittadini di investire risparmiando, a molti imprenditori di rilanciare le aziende, agli Stati di non fallire evitando costi sociali che avrebbero pagato i più deboli. Se oggi l'Europa è in piedi ed è stata capace di ripensarsi e di rilanciare una politica di investimenti per affrontare la crisi sociale ed economica lo si deve anche a quelle basi. Per questo credo che il Governo Draghi avrà una fortissima impronta europeista e che tutti gli europeisti debbano accettare questa sfida".

"Non mi stupisco che Meloni e Salvini dicano di no. Ma spero che tutte le forze che hanno sostenuto il secondo Governo Conte scrivano con Mario Draghi un programma europeista per sconfiggere la pandemia e pensare un nuovo modello di sviluppo che metta al centro le infrastrutture sociali per il lavoro, per il diritto allo studio, per le nuove generazioni".