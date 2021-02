Governo: fonti P.Chigi, 'non si è parlato di incarichi nel colloquio Draghi-Conte'

03 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Le notizie che stanno trapelando in queste ore sul colloquio tra Giuseppe Conte e Mario Draghi sono totalmente inventate. In particolare, e' destituita di fondamento l'indiscrezione secondo cui nel corso dell'incontro si sarebbe parlato di incarichi di governo per il Presidente Conte. Ancora una volta si torna a ribadire che in questa fase tutti i virgolettati e retroscena attribuiti a Giuseppe Conte sono destituiti di fondamento". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.