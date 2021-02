Bper, Vandelli: 'Fiducia in crescita gruppo, dividendo 4 cent rispetta guidance Bce'

03 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - "Voglio esprimere grande fiducia nelle prospettive di crescita" di Bper che presenta un "capitale solido e un buffer di liquidità ampio" assieme a "un continuo miglioramento della qualità degli asset". Lo ha sottolineato l'a.d. di Bper, Alessandro Vandelli, in conference call per presentare i conti 2020. Vandelli ha evidenziato la sostenibilità del dividendo da 4 centesimi "proposto rispettando appieno le linee guida prudenziali Bce". Una scelta, ha aggiunto, "con la quale crediamo di avere gettato le basi per un aumento significativo della remunerazione futura per i nostri azionisti".