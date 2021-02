Governo: Draghi oltre un'ora da Mattarella, fiducia ma strada resta in salita/Adnkronos (3)

03 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Ci saranno soltanto figure tecniche come avvenne con gli esecutivi presieduti da Lamberto Dini e Mario Monti? Troveranno posto ministri parlamentari espressione diretta perciò dei partiti insieme a tecnici come nel gabinetto guidato da Carlo Azeglio Ciampi? Saranno presenti personalità in qualche modo riconducibili ad aree culturali di riferimento delle forze politiche? Ci sarà una qualche forma di continuità con ministri del governo uscente, vista anche la necessità di fare i conti con l'emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche e sociali? Ci sarà un ruolo anche per Giuseppe Conte, che comunque avrebbe confidato ad esponenti del Movimento 5 stelle di non essere disposto ad accettare alcun ministero?

Sono le domande che rimbalzano con più frequenza in queste ore, alle quali nessuno è in grado di rispondere. Di certo dal Capo dello Stato non sono state date indicazioni in un senso o nell'altro. Draghi avrà ampia libertà di manovra per poter confrontarsi con partiti e forze sociali per individuare le "risposte ai problemi quotidiani dei cittadini e "rilanciare il Paese". Come affermato al termine del colloquio con Mattarella, "abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell'Unione europea, abbiamo l'opportunità di fare molto per il nostro Paese, con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale".

Se nei colloqui con i partiti sì riuscirà a trovare un punto di caduta che permetta la nascita dell'esecutivo di alto profilo, il presidente incaricato potrà tornare al Quirinale con la lista dei possibili ministri e sciogliere la riserva. Quando? L'imperativo è fare presto, ma anche fare bene. Mattarella non ha posto limiti temporali per il tentativo di Draghi, visto che il suo lavoro inizia praticamente da zero. Certo, l'attesa non sarà infinita, potrebbero esserci degli step per informare il Capo dello Stato sull'evolversi della situazione, ma per ora non vengono previste né tanto meno indicate scadenze per il ritorno del premier incaricato al Colle.