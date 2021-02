03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Io credo che Conte abbia un peso nei 5 Stelle. Per come l'ho conosciuto in questi mesi, è una persona sinceramente interessata a dare soluzione ai problemi. Non sono perentorio come Franceschini, ma mi sento di dire che darà una mano". LO dice Andrea Orlando a La7.