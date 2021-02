Teatro: Michele La Ginestra in giuria Premio 'Achille Campanile'

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Si va componendo la Giuria per la quinta edizione del Premio Nazionale Teatrale 'Achille Campanile', indetto dalla Fondazione di Partecipazione Arte & Cultura Città di Velletri e rivolto ai migliori copioni inediti di genere umoristico. Il bando di concorso è aperto da metà gennaio e sarà possibile concorrere fino al 17 luglio, salvo deroghe dovute all'evolversi della situazione sanitaria. Il bilancio delle prime quattro edizioni è più che positivo (una media di settanta copioni l'anno per un genere, quello umoristico, sempre ostico) e dal 2021 la giuria di qualità sarà composta da Emilia Costantini, Arnaldo Colasanti, Vera Dani, Gaetano Campanile e Michele La Ginestra. L'ufficialità dell'ingresso in Giuria è arrivata a seguito del colloquio con il direttore artistico, Claudio Maria Micheli, che ha espresso la propria soddisfazione per la nuova collaborazione.

Michele La Ginestra non ha bisogno di presentazioni: attore, commediografo, regista teatrale e conduttore televisivo italiano. Nato a Roma, ha frequentato il liceo classico statale Giulio Cesare dove si è diplomato. Laureato in giurisprudenza, avvocato, si interessa al teatro scrivendo e dirigendo alcune commedie fino al trampolino televisivo, offerto dalla vittoria del gioco televisivo “Beato tra le donne”, del 1994. Da quel momento La Ginestra gira spot pubblicitari e alcuni film per la televisione, approdando poi al cinema con la pellicola Cresceranno i carciofi a Mimongo, del 1996.

Diventa conosciuto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive in fiction (Nero Wolfe – Rai 1, Matrimoni e altre follie, I Cesaroni, Amiche mie e Nati ieri – Canale 5), programmi di intrattenimento (Colorado – Italia 1 – Don Michele) e spot pubblicitari (è il testimonial della De Cecco); oltre per aver co-condotto I fatti vostri (2001) su Rai 2 e Solletico (1999/2000), su Rai 1, da settembre 2014 è “giudice” a Cuochi e fiamme su La 7, è opinionista in Torto o Ragione su Rai 1 ed unico protagonista di Stasera cucina Michele su Fox Life.