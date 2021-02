Caltanissetta: trasferimento fraudolento di valori, due misure e sequestri a Gela

04 febbraio 2021 a

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Dalle prime ore di questa mattina, su delega della procura della Repubblica di Gela (Caltanissetta), i militari del Gruppo di Gela della Guardia di Finanza, in forza di un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela, stanno eseguendo una misura cautelare personale e due sanzioni interdittive, nei confronti di due gelesi accusati, in concorso, del reato di trasferimento fraudolento di valori, per aver attribuito fittiziamente la titolarità di due società commerciali a dei prestanome, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Contestualmente si sta eseguendo un sequestro preventivo diretto di due società, entrambe con sede a Gela (CL), operative nel commercio di prodotti ortofrutticoli.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in modalità videoconferenza, prevista per le ore presso la Procura della Repubblica di Gela, alla presenza del Procuratore, del Sostituto Procuratore titolare delle indagini e del Comandante Provinciale di Caltanissetta e de Comandante del Gruppo di Gela della Guardia di Finanza.