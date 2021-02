Governo: Renzi, 'legislatura fino al 2023, Draghi riscriva il Recovery'

04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La legislatura durerà fino al 2023. Quanto al capo dello Stato deciderà il Parlamento tra un anno. Ora preoccupiamoci di dare la fiducia al governo e lasciamolo partire per la sua navigazione". Lo dice Matteo Renzi a 'Repubblica'.

Il Recovery va riscritto? "Fossi il premier io lo farei. Una buona squadra scrive il Recovery in tre giorni. Quello che è importante è evitare di spendere i soldi in micro-mance come quelle di molte misure della Legge di Bilancio e avere una visione strategica chiara", dice Renzi che poi torna alle ore della crisi: "Ho vissuto con molto dolore l'aggressione mediatica di queste settimane: l'odio e il pregiudizio non mi avevano mai fatto male come stavolta, devo confessarlo. Ma il fatto che a Palazzo Chigi stia per arrivare Draghi ci rinfranca per tutte le polemiche. Molti finalmente capiscono perché abbiamo fatto la crisi. Nonostante tutto, sì, ne valeva la pena".

Ora ministri tecnici o politici? "Non ho la minima idea. Non tocca a me deciderlo. Deciderà Draghi. Io voterò la fiducia sia con ministri solo tecnici che con ministri politici", replica Renzi. E Conte ministro? "Dopo aver passato un mese a discutere di Conte premier, spero che non perdiamo un altro mese a capire quale ministero chiede", dice il leader di Iv, e su un suo ruolo nel nuovo esecutivo sentenzia: ""Non sono della partita, sono troppo divisivo".