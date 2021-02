Milano: si ferisce al collo con un coltello, grave donna di 39 anni

04 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - Una donna è rimasta gravemente ferita a Milano dopo essersi colpita al collo con un coltello. Attorno alle 2 della scorsa notte in via Segneri, in zona Giambellino, la donna, una cittadina italiana di 39 anni, dopo una lite avvenuta in casa e dopo aver consumato molto alcol, ha afferrato un coltello e si è ferita al collo. Il personale del 118, riferisce l'Areu, l'ha portata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sul posto è intervenuta la polizia.