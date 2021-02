Governo: Fratoianni, 'No a Draghi non l'abbiamo detto, ma mai con Salvini e Meloni'

04 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Considero impraticabile sommare i nostri voti a quelli della destra nazionalista di Salvini e Meloni. Perché con i razzisti proprio no: c'è un limite a tutto". Lo dice Nicola Fratoianni a 'Repubblica'.

Il no a Draghi non è ancora deciso? "Non l'abbiamo ancora detto. Non credo che esistano governi tecnici o neutri, perché ogni governo è politico", replica il segretario di SI che poi spiega: "Dipende dalla maggioranza che lo sosterrà. Considero impraticabile sommare i nostri voti alla destra nazionalista di Salvini e Meloni. Perché con i razzisti proprio no: c'è un limite a tutto. E poi ci saranno da valutare i contenuti, il programma".

"Se il governo che nasce continuerà nella difesa di chi è più debole e prorogherà il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione, il sostegno al reddito, gli investimenti nella sanità pubblica, è un conto. Se il governo a cui si lavora vuole il Ponte sullo Stretto, la flat tax ed è il governo di chi considera l'Arabia Saudita il nuovo Rinascimento, è tutt'altro e non ci piace", sottolinea Fratoianni.