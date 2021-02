Bce: avvio vaccini traguardo importante, ma nuovi casi minano ripresa**

04 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 4 feb. -(Adnkronos) - "L'inizio delle campagne di vaccinazione nell'area dell'euro rappresenta un traguardo importante" nella lotta al Covid che "continua, tuttavia, a porre seri rischi per la salute pubblica e per le economie dell'area dell'euro e del resto del mondo. Il nuovo aumento dei contagi e le rigide misure di contenimento imposte per un prolungato periodo di tempo in molti paesi dell'area stanno minando l'attività economica". Lo segnala la Bce nel Bollettino Economico appena diffuso.