Governo: Mirabelli (Pd), 'impegnati a costruire maggioranza larga'

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "È evidente che, senza l'appoggio del M5S a Draghi, un'alleanza futura sarebbe più difficile ma noi contiamo sul fatto che, a partire dall'esperienza del governo Conte, si è costruito un rapporto e un percorso che anche il Movimento Cinque Stelle considererebbe sbagliato interrompere". Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, a Uno Mattina.

"Ora siamo impegnati a costruire una posizione comune per dare una maggioranza larga al nuovo governo, sapendo che i problemi sono tanti ma che oggi quello che deve prevalere, così come ha prevalso in questi mesi, è la responsabilità nei confronti del Paese in un momento difficilissimo -ha spiegato Mirabelli-. Credo che alle elezioni si possa sempre andare e ci si possa sempre scivolare. Credo, però, che il Presidente della Repubblica abbia spiegato benissimo perché, in questa fase, perdere quattro o cinque mesi, mentre abbiamo bisogno di fare la campagna vaccinale, affrontare il tema della pandemia, decidere come utilizzare i soldi del Recovery Fund, sarebbe una follia che il Paese non si può permettere".

"Di fronte a questo appello credo che tutte le forze politiche dovranno riflettere. Noi lo faremo insieme a chi ha condiviso con noi un'esperienza di governo, che ha avuto limiti ma ha affrontato bene un'emergenza”, ha concluso.