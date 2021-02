04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - “Oggi il Presidente incaricato Mario Draghi inizia le consultazioni delle forze politiche e sociali. Il Pd non farà mancare il suo contributo di idee e proposte per fermare la pandemia e far ripartire il Paese nel segno della sostenibilità e delle riforme”. Lo scrive su Twitter la vice ministra degli Esteri Marina Sereni.