ManoMano: fondatore Raisson, 'in 2020 volume d'affari di 1,2 mld, 40% attività all'estero'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - ManoMano, l'e-commerce specialista dell'arredo casa, fai da te e giardinaggio in Europa, continua a crescere all'estero. Il gruppo francese fondato nel 2013 da Christian Raisson e Philippe de Chanville e presente sul mercato italiano dal 2015, punta a svilupparsi sempre più a livello internazionale. "Due anni fa - spiega Raisson nel corso di una conferenza stampa in occasione della presentazione dei risultati - la nostra attività all'estero rappresentava il 30%. Nel 2020, nonostante un contesto difficile, abbiamo raggiunto il 40%. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare la nostra posizione di leader in Europa e di consolidarci nei paesi in cui siamo presenti".