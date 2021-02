Governo: Bonino, '+Europa con Draghi'

04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Per mettere il Presidente incaricato in condizione di fare whatever it takes per la salvezza dell'Italia in questa parte finale della legislatura mi auguro che possa emergere una solida maggioranza per un Governo in grado di affrontare la campagna vaccinale, di elaborare un piano per il Next Generation Eu con un mix ambizioso di investimenti e di riforme e di governare i drammatici effetti economici del Covid”. Lo scrive Emma Bonino in un articolo su Linkiesta.

“Più Europa sarà impegnata in questa sfida per un'Italia europea al fianco di Mario Draghi. E sono convinta che nel sostegno a questo Governo possa anche definirsi un comune progetto politico-elettorale tra forze liberal-democratiche, europeiste, riformatrici ed ecologiste. L'Italia ne ha bisogno, almeno quanto ha bisogno dell'esperienza e della competenza di Mario Draghi”, conclude Bonino.