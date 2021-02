ManoMano, Vuillequez: "Nel 2021 crescita destinata a continuare, anche in Italia"

04 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Il 2021 promette di essere un anno di consolidamento delle offerte e servizi per i nostri clienti e partner commerciali. Sarà anche un anno di accelerazione, soprattutto per lo sviluppo internazionale di Regno Unito e Germania, e di consolidamento per il Sud Europa, dove contiamo di poter contribuire al processo di digitalizzazione delle imprese locali del nostro settore". Ad affermarlo è Céline Vuillequez, Coo di ManoMano in occasione della presentazione dei risultati della società fondata nel 2013 da Christian Raisson e Philippe de Chanville e che è leader europeo del settore online del fai-da-te, casa e giardino.

"Con la recente apertura del nostro nuovo polo logistico a Cremona ed il lancio a fine 2020 della piattaforma riservata ai professionisti edili italiani - sottolinea Vuillequez - abbiamo completato la nostra offerta sul mercato locale: guardiamo al 2021 con fiducia, sicuri di offrire ai consumatori italiani la miglior esperienza cliente possibile nel settore dell'Home Improvement".

Anche nel 2021 ManoMano continuerà a investire in tecnologia e consulenza per offrire la migliore esperienza ai propri clienti. L'Azienda sta anche cercando di accelerare la sua espansione internazionale, in particolare nei due principali mercati globali del Nord Europa e Regno Unito, dove - dopo un lancio di successo in Spagna e in Italia alla fine del 2020 - ManoMano rafforzerà le sue offerte e i suoi servizi per sostenere la digitalizzazione del mercato B2B dell'edilizia.

In crescita nel 2021 anche le partnership commerciali che ManoMano avvia insieme ai più di 600 commercianti locali (80% del totale sulla piattaforma italiana), dando loro la possibilità di completare il percorso di trasformazione digitale (+24% crescita globale e-commerce italiano nel 2020) ed allargare il proprio business oltre i confini nazionali: l'obiettivo sarà ancora una volta quello di aiutare i seller italiani nello stoccaggio e nella distribuzione dei prodotti, per soddisfare le necessità dei clienti.

Un obiettivo avviato in Italia con l'apertura del centro logistico Mano Fulfillment e lo sviluppo di un servizio di consegna rapida e gratuita (1-2 giorni), con tracciamento totale dell'ordine e un servizio clienti dedicato.