Milano: truffa coppia di anziani vicini di casa, arrestato

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - Truffa una coppia di anziani, vicini di casa, ma viene scoperto ed arrestato. E' successo a Milano e l'indagine che ha portato in carcere Q.D. di 54 anni ha avuto origine da una segnalazione telefonica dello scorso ottobre. Gli investigatori hanno scoperto che a partire almeno dal luglio 2019, approfittando di una lunga amicizia familiare nata in quanto vicini di casa, Q.D. intensificava i propri rapporti con una coppia di anziani coniugi facendosi consegnare circa 30.000 euro, praticamente i risparmi di una vita. Il raggiro con il quale le vittime sono state indotte in errore è consistito nel rappresentare, loro, la necessità di effettuare versamenti all'amministrazione giudiziaria per ottenere il dissequestro del proprio patrimonio ed evitare di finire in carcere.

L'indagine è stata coordinata dal Procuratore Aggiunto della Repubblica di Milano Eugenio Fusco e diretta dal Sostituto Procuratore della Repubblica Cristian Barilli e svolta congiuntamente da personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano in servizio presso il Pool Antitruffe della Sezione di Polizia Giudiziaria - Procura della Repubblica. Nella prima mattinata di ieri 3.2.21 è stata eseguita l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip Carlo Ottone De Marchi. Non si esclude che possano esserci altre vittime di reati analoghi e lo stesso Pool Antitruffe della Procura di Milano invita nel caso cittadini a contattare i numeri 02/54332703.