Roma: morì per buche, Procura chiede processo per titolari ditta manutenzione**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i due titolari della ditta incaricata della manutenzione di via del Labaro, a Roma dove, il 20enne Luca Tosi Brandi nel dicembre del 2018 morì a causa delle buche mentre era a bordo della propria motocicletta. I due indagati sono accusati di omicidio stradale. L'udienza davanti al gip è fissata per il 10 maggio prossimo.

“Che dei tecnici vengano mandati davanti ad un giudice per omicidio stradale a causa della mancata manutenzione dell'asfalto costituisce un fatto eccezionale, di portata storica – afferma l'avvocato Domenico Musicco, presidente dell'associazione legale di parte civile e presidente dell'Associazione vittime incidenti stradali, sul lavoro e malasanità -. Rappresenta un cambio di mentalità da parte della magistratura – aggiunge - E sotto il profilo sociale e culturale si tratta di un tentativo di voler finalmente responsabilizzare non solo chi circola sulle strade, ma anche tutti coloro che sono deputati alla sicurezza”.