Sanremo: il protocollo anti-Covid tra indizi sullo show e curiosità/Adnkronos** (3)

(Adnkronos) - La massima presenza in contemporanea prevista sul palco "durante l'esibizione è al momento di 10 artisti compresi 2 ballerini". All'Ariston potranno entrare (e posizionarsi nella prima fila della galleria) un numero massimo di 20 fotografi e 5 addetti alle postazioni pc.

L'affollamento previsto in platea durante le prove sarà consentito al massimo per 50 unità al netto dei tecnici di produzione Tv e degli addetti in servizio attivo "ad eccezione della prova generale nella quale saranno presenti in platea al massimo 100 giornalisti". Tutti i presenti che sosteranno in platea durante le prove "osserveranno rigorosamente i distanziamenti di almeno un metro e mezzo tra di loro indossando sempre la mascherina FFP2".

Il Teatro Ariston si trasforma per il periodo del festival "in un Centro di Produzione Televisivo della Rai distaccato a Sanremo". Sarà la Asl1 Imperiese a supportare il protocollo di prevenzione anti-Covid per il Festival, in caso di sintomatici. In ogni caso, in presenza di sintomi compatibili con Covid-19 (febbre, tosse o sintomi simil-influenzali) di un lavoratore Rai, saranno informati tutta una serie di dirigenti e funzionari (compresa la Asl1 di Imperia) e si dovrà prevedere: "la preclusione dell'accesso agli ambienti di lavoro alla persona stessa; l'immediato isolamento della persona con sintomi presso il proprio domicilio o, se in trasferta, in hotel in attesa degli approfondimenti diagnostici che saranno attivati per il tramite del supporto sanitario fornito dalla Asl1 Imperiese. In base all'esito degli stessi si determineranno le fasi successive. Sara possibile il rientro al proprio domicilio in caso di negatività ai diagnostici per il Covid".