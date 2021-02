04 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di un nuovo governo, evidentemente non mi conosce o non parla in buona fede: i sabotatori cerchiamoli da un'altra parte". Lo dice Giuseppe Conte in una dichiarazione fuori palazzo Chigi.