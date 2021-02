Governo: Bettini, 'da Conte discorso costruttivo, ora ci sono condizioni per esecutivo Draghi'

04 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Un discorso politico sintetico ma denso di significati. Sereno, nobilmente costruttivo, in grado di mantenere e rafforzare la prospettiva unitaria del campo democratico. Ora ci sono tutte le condizioni per far nascere il nuovo governo, forte e politico, attorno al Presidente incaricato Mario Draghi. Noi ci saremo. Con le nostre idee, le nostre proposte e i nostri valori". Lo dice Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, commentando le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte.