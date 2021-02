04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Bettini ha messo la sua storia politica e intellettuale al servizio del @pdnetwork e dell'Italia in un momento difficile, in modo disinteressato, per pura passione politica. Capisco che si inchina a pagamento ai dittatori e si rimangia la parola ogni volta, non possa capire". Lo scrive su Twitter Nicola Oddati, della segreteria del Pd, a proposito dell'intervista di Matteo Renzi.