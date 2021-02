Iran: ambasciata a Roma, 'da sanzioni molti danni a rapporti economici con Italia'

04 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Le sanzioni statunitensi hanno causato "molti danni" ai rapporti economici tra Italia e Iran. Lo ha dichiarato l'ambasciatore iraniano a Roma, Hamid Bayat, nel corso di una conferenza stampa virtuale alla quale hanno preso parte diversi giornalisti italiani.

Bayat ha ricordato che l'Italia prima del 2018 era il primo partner commerciale europeo dell'Iran ed i due Paesi avevamo firmato "accordi per 30 miliardi di euro". Inoltre il governo di Roma "aveva concepito l'idea di concedere una linea di credito da 5 miliardi di euro per le imprese italiane che volevano investire in Iran".

"Purtroppo poi sono arrivate le sanzioni, accompagnate da intimidazioni da parte degli Stati Uniti, che hanno bloccato i rapporti bancari (tra Iran e Italia, ndr) e, di conseguenza, le attività delle grandi imprese italiane nella Repubblica islamica", ha aggiunto Bayat.