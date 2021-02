Calcio: clamoroso errore Ajax, bomber Haller non inserito in lista Europa League

04 febbraio 2021 a

Amsterdam, 4 feb. (Adnkronos) - L'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag ha confermato che Sebastien Haller non è nella lista dei convocati di Europa League, per "un errore amministrativo" che speravano ancora di correggere. L'errore è avvenuto quando l'Ajax ha inviato la lista all'Uefa in vista della seconda fase con l'incontro con i francesi del Lille. Ten Hag ha detto che Haller, arrivato il mese scorso per 22,5 milioni di euro dal West Ham United inglese, era nella lista dei giocatori da registrare.

"Qualcosa è andato storto. Un errore amministrativo con gravi conseguenze. Ma finché c'è la possibilità di registrarlo, dovremmo provare a farlo. Non l'abbiamo preso per niente", ha detto Ten Hag, spiegando che lui e il direttore Marc Overmars devono assumersi la responsabilità di questo errore che non è stato intenzionale ma molto fastidioso per il giocatore.

"E' una battuta d'arresto incredibile per lui. Ma lui è realista. Per come lo conosco, è abbastanza imperturbabile. Stava andando a fuoco questa mattina durante l'allenamento", ha detto Ten Hag. L'Ajax sta ora cercando di scoprire insieme alla federazione olandese e alla Uefa cosa è andato storto.