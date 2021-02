Toscana: Mazzeo, 'Street Art nei nostri borghi e paesi, lancerò legge a sostegno'

04 febbraio 2021 a

Firenze, 4 feb. - (Adnkronos) - “La Cupola del Brunelleschi nasce grazie a chi allora seppe immaginare il futuro e commissionò un'opera che doveva stravolgere per sempre le regole, fin lì conosciute, dell'architettura e dell'ingegneria. Quella sfida oggi ci ha donato un patrimonio che ci rende una terra unica nel Pianeta. Quel principio ora lo dobbiamo riscoprire affiancando ai tesori della nostra storia artistica nuove sfide anche in campo culturale, cambiando, come hanno fatto i nostri predecessori, la prospettiva con cui guardiamo il mondo. Per questo vorrei portare nei nostri borghi e nei nostri piccoli paesi così ricchi di storia, opere di Urban Street Art. Lancerò una legge di iniziativa del Consiglio regionale per sostenere e aiutare i nostri borghi. Una legge che avrà anche risorse specifiche per finanziare progetti artistici e culturali che guardino al futuro e che coinvolgano i giovani artisti contemporanei". Così il presidente Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, durante la presentazione assieme alla sindaca Giulia Deidda della nuova installazione #ModùModù, dell'artista Giovanni da Monreale a Santa Croce (Pisa) davanti alla Biblioteca Adrio Puccini.