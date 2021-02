Governo: Calenda, 'sostegno pieno e senza condizioni a Draghi'

04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Al termine di quella consideriamo la legislatura più degli ultimi anni forse più trasformista e incoerente, l'unico atteggiamento responsabile sia quello di non mettere condizioni alla costruzione del governo. Il nostro sostegno è pieno e incondizionato". Lo dice Carlo Calenda al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi delle delegazioni di Azione, +Europa, Radicali dei gruppi misti di Camera e Senato.

"Pensiamo che questa consapevolezza debba essere di tutte le forze politiche", gli ultimi due governi "sono implosi per discordie interne" ed ora "l'ultima cosa che va fatta è legare le mani a questo tentativo, parlando di priorità politiche ma non mettendo condizioni soprattuto da parte di chi è stato in questi governi", sarebbe "assai ridicolo in questo momento".