I Trivia quiz di SN4IFUN su Radio Sportiva

04 febbraio 2021 a

a

a

(Milano, 4 febbraio 2021) -

Tutti i giorni in onda una rubrica per gli appassionati di sport che vogliono sfidarsi e mettersi alla prova

SN4IFUN, la APP che premia la cultura sportiva lanciata da Snaitech, sbarca su Radio Sportiva. Tutti i giorni in diretta, dal lunedì al venerdì alle 17:35 e nel weekend alle 11:55, gli ascoltatori possono seguire la rubrica “Strano ma Sport” e scoprire curiosità, prenotarsi chiamando la Radio per partecipare ai quiz e provare a vincere i gadget SN4IFUN in palio.

Un'operazione di co-marketing che consente a Snaitech di rafforzare l'impegno da sempre profuso nell'informazione e nell'intrattenimento sportivo. Grazie alla produzione di contenuti come news e rubriche su differenti canali, e in coerenza con questo approccio, l'azienda dà vita a un engagement multimediale dedicato a tutti gli appassionati che vogliano arricchire e mettere alla prova la propria cultura. La rubrica “Strano ma Sport” sarà in onda fino alla fine di febbraio ed è disponibile anche in streaming sul sito

Oltre che in radio, gli sportivi possono divertirsi in ogni momento sulla APP SN4IFUN, dove trovano news sempre aggiornate, risultati in tempo reale, statistiche e curiosità, ma soprattutto trivia quiz - da giocare in modalità singola o sfidando gli amici - per mettere alla prova la propria cultura sportiva e provare a vincere ogni giorno Buoni Regalo Amazon.it fino a 650€.

Un'intera sezione, poi, è dedicata ai valori positivi dello sport e più in generale a un approccio senza eccessi a passioni e divertimenti: è “ZeroXS”, la piattaforma di contenuti e iniziative concepite per diffondere fair play, tifo sano e intrattenimento responsabile.

La APP è disponibile gratis sugli store Apple e Android e su

Ufficio stampa Snaitech

E-mail:

Cell: 348.4963434