Governo: Hentov (State Street), 'se Draghi fallisce non c'è limite a scenario peggiore'**

Roma, 4 feb. -(Adnkronos) - Per l'Italia "il costo di un fallimento del mandato a Draghi sarebbe enorme: non c'è limite a un peggioramento della situazione, il potenziale rialzo dello spread è senza confini e non riesco a immaginare quanto potrebbe essere forte la fuga dei capitali". E' il monito espresso all'Adnkronos da Elliot Hentov, responsabile Ricerca Politica di State Street Global Advisors, che osserva come - dietro la fiducia - gli investitori stranieri sono "nervosi", anche perché "in politica tutto può cambiare".

"I mercati stanno valutando i rischi della situazione, perché - sottolinea - a un certo punto il nodo politico diventa un problema dei mercati, che non hanno dimenticato il 2011 e ora sono preoccupati di tornare al 2018". Colpita dalla pandemia "l'Italia è in mezzo a una crisi e la situazione potrebbe diventare insostenibile" mentre, osserva, al contrario, "un successo di Draghi ha un chiaro 'upside', rilassando i mercati e tenendo bassi i costi di finanziamento" del debito italiano.

Dall'estero, spiega l'analista, "potrebbero arrivare flussi" di investimento e "se ci fosse la certezza che non si vada al voto fino al 2023, i rendimenti dei titoli italiani potrebbero scendere ancora, difficile dire di quanto, ma nell'immediato almeno di 10 punti sui titoli più brevi e anche di più su quelli più a lungo".