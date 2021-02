Variante sudafricana, paziente Varese in terapia intensiva

04 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - E' ricoverato in terapia intensiva a Varese, secondo quanto confermano dall'ospedale, il paziente risultato colpito da variante sudafricana del coronavirus Sars-CoV-2, primo caso intercettato in Italia. L'uomo, ha spiegato all'Adnkronos Salute Paolo Grossi, direttore Malattie infettive dell'Asst Sette Laghi, "era arrivato in pronto soccorso ed è stato segnalato al laboratorio il fatto che rientrava da un Paese africano". Era infatti atterrato nei giorni scorsi a Malpensa, ma rientrava dal Malawi non dal Sudafrica.

"Il paziente è risultato positivo al tampone eseguito in ospedale e il laboratorio della struttura dell'Asst Sette Laghi ha individuato la variante. "Sono state messe immediatamente in atto tutte le misure di contenimento", assicura Grossi. E dall'Ats Insubria avevano già fatto sapere che la situazione viene monitorata, con specifico riferimento alle attività di tracciamento e testing sui contatti.

"Con la variante brasiliana e inglese - ragiona Grossi - quella sudafricana ha in comune che sembra essere caratterizzata da una maggiore trasmissibilità, una capacità di diffondersi più efficacemente rispetto al coronavirus Sars-CoV-2 nella versione con cui abbiamo avuto a che fare finora, mentre non sembra che ci sia un impatto sulla gravità della malattia".