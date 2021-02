Cortina 2021: Goggia, 'difficile pensare che non potrò esserci'

04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - “La convalescenza procede bene, chiaramente è stata una botta a livello psicologico, ma bisogna guardare avanti, saper accettare le cose. La stagione per me è finita, una frattura così necessita di circa due mesi per guarire, per rimettermi in uno stato di forma decente. Con l'umore è tosta, perché per come stava andando e con l'evento dei Mondiali che partono lunedì, è davvero difficile pensare che io non parteciperò". Lo dice Sofia Goggia ai microfoni di Rtl a 4 giorni dall'infortunio che la terrà fuori dai mondiali di Cortina 2021 dove sarebbe stata la favorita in discesa libera. "Non mi aspettavo di ricevere così tanto affetto, non mi era mai è arrivato così tanto tutto insieme, è un bel punto di partenza, vuol dire che qualcosa di buono ho seminato a livello personale per entrare così nel cuore della gente, è un piccolo riconoscimento”, aggiunge la 28enne finanziera bergamasca.