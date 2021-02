Sci: Runggaldier, 'riapertura impianti dal 15? Stagione ormai andata ma meglio di niente'

04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "La stagione ormai è andata, sono un po' scettico e penso che in pochi riapriranno. Ad esempio qui in Val Gardena, ammesso che il 15 febbraio saremo tornati zona gialla, abbiamo un comprensorio sciistico talmente grande che immagino in larga parte resterà chiuso". L'ex campione dello sci azzurro Peter Runggaldier commenta così all'Adnkronos la riapertura degli impianti di sci nelle regioni gialle dal 15 febbraio. "Detto questo è meglio di niente -aggiunge il vice campione mondiale in discesa libera di Saalbach 1991-. Si proverà a salvare il salvabile, qualcuno potrà tornare a lavorare e potremo tornare a muoverci un po' facendo qualche discesa. E' comunque un segnale di ripartenza che accogliamo con piacere".