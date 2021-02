Musei: Giani, 'Già 30 Comuni toscani candidati al progetto Uffizi diffusi'

04 febbraio 2021 a

Firenze, 4 feb. - (Adnkronos) - "Ad oggi sono una trentina i Comuni toscani interessati" al progetto "Uffizi diffusi', "ma essendo un work in progress il numero è destinato a salire: in questo periodo viviamo la fase dellentusiasmo, alla quale seguirà quella della selezione e dell'organicità del progetto e, se lo gestiremo bene, tutti insieme, caratterizzerà la legislatura, e costituirà un importante volano per qualificare i nostri territori". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, intervenendo ai lavori della Commissione Cultura del Consiglio regionale durante l'audizione del direttore degli Uffizi, Eike Schmidt.

Giani ha fatto il punto sugli "Uffizi diffusi" a partire dalla valorizzazione della Villa di Careggi, dove non a caso si è insediata la Giunta regionale, per poi continuare con le sedi già ipotizzate di Montelupo Fiorentino, Poppi, Pescia e Montecatini Terme.

"La Toscana non ha mai forzato sulla cultura, ma visto che la sua valorizzazione è competenza della Regione - ha sottolineato Giani - diamo forza a questa prerogativa costituzionale". Intanto, "la coesione della Commissione consiliare è una garanzia per procedere al meglio".