Covid Italia, oggi 13.659 contagi e 422 morti: bollettino 4 febbraio

(Adnkronos) - Sono 13.659 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 4 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un dato che porta il totale a 90.241 decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Sono 270.142 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 5%. In lieve aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.151, con un incremento di 6 unità rispetto a ieri.

I dati regione per regione:

PUGLIA

Sono 975 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 4 febbraio. Si registrano altri 31 morti. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore 10.148 test. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 502 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 73 nella provincia Bat, 60 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota. Due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano stati 1.044 su 10.793 tamponi. In totale il numero dei morti dall'inizio della pandemia in Puglia è di 3.331. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.346.440 test. Sono 71.423 i pazienti guariti (+1.229 da ieri). Di conseguenza calano a 51.430 i casi attualmente positivi. Sono ricoverati 1.578 pazienti mentre ieri erano 1.584 (-6). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 126.184, così suddivisi: 48.120 nella provincia di Bari; 13.898 nella provincia di Bat; 9.130 nella provincia di Brindisi;26.386 nella provincia di Foggia; 10.661 nella provincia di Lecce; 17.286 nella provincia di Taranto;584 attribuiti a residenti fuori regione; 119 provincia di residenza non nota.

TOSCANA

"I nuovi casi registrati oggi, 4 febbraio, in Toscana sono 760 su 16.651 test di cui 10.510 tamponi molecolari e 6.141 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,56% (9,6% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. "Teniamo alta l'attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina, evitiamo gli assembramenti e restiamo responsabili. Coraggio Toscana!", scrive Giani in un post sul suo profilo.

LAZIO

Sono 1.174 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 42 morti di Covid e 2.875 guariti.

MARCHE

Sono 480 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi. Il Servizio Sanità della Regione ha inoltre comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5384 tamponi: 3337 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1068 nello screening con percorso Antigenico) e 2047 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%).

CAMPANIA

Sono 1.544 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 36 morti di Covid di cui 25 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. I tamponi analizzati sono 18.514, di cui 2.623 antigenici. I casi totali di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 227.181 (di cui 1.728 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.489.654 (di cui 34.511 antigenici).

BASILICATA

Sono 70 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 64 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 1119 tamponi molecolari registrati ieri. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata risultano tre deceduti mentre i lucani guariti sono 24. Per il settimo giorno consecutivo è stato rivisto il numero delle guarigioni ''a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità'', come precisa la task force regionale, con ulteriori 26 guarigioni. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi registrano una lieve risalita a 3.220 (+19) mentre sono 9495 (+50) le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 322 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 72 (+1). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 213.191 tamponi, di cui 197.470 risultati negativi, e sono state testate 131.249 persone.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 252 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 4 febbraio. Si registrano altri 19 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.902 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 6,45%. Sono inoltre 1.881 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 103 casi (5,47%). I decessi registrati sono 16, a cui si aggiungono 3 pregressi relativi al periodo dal 22/1 all'1/2; i ricoveri nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti scendono a 550. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.490. I totalmente guariti sono 53.616, i clinicamente guariti salgono a 1.601, mentre le persone in isolamento sono 10.647. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 68.968 persone.

VALLE D'AOSTA

Sono 11 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi. Nessun nuovo decesso registrato. Da inizio emergenza i casi positivi totali sono 7.826, i casi positivi attuali 188, uno in meno rispetto a ieri, di cui 27 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva, e 158 in isolamento domiciliare. I guariti ad oggi risultano 7.232, in aumento di 12 rispetto a ieri, i tamponi ad oggi effettuati sono 7.1235, +353, di cui 1286 processati con test antigenico rapido.

ABRUZZO

Sono 526 i nuovi contagi di Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 4 febbraio. Si registrano altri 6 morti nella regione. Sono complessivamente 44189 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il bilancio delle vittime sale a 1.488 . Del totale odierno 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 32.458 dimessi/guariti (+296 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.243 (+224 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 636.762 tamponi molecolari (+5.161) e 85.683 test antigenici (+2.321). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 7 per cento. Sono 452 i pazienti (+25) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 47 (invariato rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.744 (+199) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 12.310 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+71 rispetto a ieri), 10.196 in provincia di Chieti (+176), 9.827 in provincia di Pescara (+207), 11.310 in provincia di Teramo (+103), 371 fuori regione (+5) e 175 (-36) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

PIEMONTE

Sono 807 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti, di cui 2 oggi. La percentuale dei nuovi contagi è pari al 4,6% dei 17.449 tamponi eseguiti, di cui 10.327 antigenici. Dei nuovi casi gli asintomatici sono 300 (37,2%). I ricoverati in terapia intensiva sono 143( -4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.065( - 27 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.805. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.565.179 (+ 17.449 rispetto a ieri), di cui 1.043.567risultati negativi.

Il totale è ora di 8.951 deceduti risultati positivi al virus nella Regione.