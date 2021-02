Governo: Marcucci a Il Foglio, 'non ci sono condizioni per esecutivo con Lega'**

04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Il profilo di Mario Draghi rappresenta l'Italia migliore, certamente adeguato all'emergenza che il paese sta attraversando. Le forze parlamentari, a partire da quelle che componevano l'ex maggioranza, devono essere propositive e responsabili. E per questo auspico un esecutivo con una chiara matrice politica europeista e riformista. Quanto al Pd, non ho riscontrato timidezze ma, appunto, senso di responsabilità. all'appello del capo dello Stato abbiamo risposto dopo un minuto, senza incertezze. In questo quadro così confuso e per certi versi drammatico, il Pd non può certo permettersi timidezze”. Lo dice il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci in un'intervista al Foglio.it.

“Non ho letto la dichiarazione di Bettini sulle elezioni - continua- mi bastano le parole di Mattarella che condivido letteralmente”. Quanto ad un'eventuale appoggio della Lega al nuovo governo, Marcucci è netto: “Immagino che per Salvini, campione in Europa della lotta sovranista contro il Recovery plan, non sia facilissimo in Italia salire sul carro di un governo che dovrà gestire quelle risorse. In questi anni il leader della Lega si è distinto per una battaglia all'ultimo sangue contro le istituzioni europee, non vedo le condizioni per un appoggio al governo che sta nascendo”.