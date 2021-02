Governo: Zingaretti, 'M5S? tutti consapevoli importanza restare uniti'**

04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - L'appello del Pd ai 5 Stelle sta funzionando? "Noi dobbiamo avere un grande rispetto per il dibattito in tutte le forze politiche. La cosa positiva che sta maturando la consapevolezza sull'importanza di rimanere uniti per incidere nel futuro dell'Italia. Pensare al lavoro, alla crescita, allo sviluppo, alla green economy. Un patrimonio di cose che hanno tenuto insieme da una maggioranza che ha governato fino ad ora". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Tg3.