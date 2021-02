Cinema: Penelope Cruz torna a recitare con Almodovar in 'Madres Parallelas'** (2)

04 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Direttamente o indirettamente, il candidato all'Oscar nel 1988 per 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi', (la definitiva consacrazione internazionale di Almodóvar), c'è sempre stato il desiderio di parlare della maternità come forza narrativa trainante in molti dei suoi film, in particolare nel premio Oscar del 1999 'Tutto su mia madre' e 'Volver', candidato all'Oscar nel 2006, con Cruz. Almodóvar ha ripreso questi temi ancora una volta nel suo film candidato all'Oscar nel 2020 'Dolor y Gloria', il più direttamente autobiografico dei suoi film, in cui molte delle scene più memorabili sono ispirate dai ricordi della sua relazione con sua madre.

"Con 'Madres paralelas' ritorno all'universo femminile, alla maternità, alla famiglia. Parlo dell'importanza degli antenati e dei discendenti. L'inevitabile presenza della memoria. Ci sono molte madri nella mia filmografia, quelle che fanno parte di questa storia sono molto diverse", ha detto Almodóvar all'annuncio del casting.