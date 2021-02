Musei: Instagram, Ferragni con Venere di Botticelli porta gli Uffizi oltre i 600mila follower (2)

05 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - La "Venere" di Botticelli (nelle sue varie declinazioni: per intero, in dettaglio, nella sua collocazione in sala, con ospiti) è in ogni caso sempre tra i post più amati. La vediamo infatti nelle prime 4 posizioni, mentre la 5/a è il Perseo di Benvenuto Cellini (1 marzo) con 30.300 like: proprio con questa immagine le Gallerie hanno iniziato il racconto della pandemia, invitando il proprio pubblico a seguire la strada dell'eroe greco che combatte il mostro usando la ragione per sconfiggerlo senza lasciarsi prendere dalla paura.

Venere occupa tutti i primi posti anche nelle altre classifiche: quelle dei più commentati (tutti e 4 i primi posti), quelle con maggiore copertura (1, 2, 5, 6), che hanno portato più follower (1, 3, 4, 6), con più interazioni (1, 2, 3, 4). Un'ottima performance, in questi ultimissimi giorni, è stata messa a segno anche dal ‘videopost' del 31 gennaio con il doppio ritratto, di Raffaello, dei coniugi Doni (committenti del celebre Tondo michelangiolesco), accompagnato in voice over dalla declamazione di un sonetto di Shakespeare che celebra l'amore, e pubblicato in occasione della ricorrenza del loro matrimonio, avvenuto proprio il 31 gennaio 1503: oltre 71.400, in pochi giorni le visualizzazioni ottenute.

Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, commenta: "Instagram, il nostro canale social più internazionale, con oltre il 66% di follower da ogni angolo del mondo si conferma come vera e propria finestra sul mondo per le Gallerie degli Uffizi. Ogni giorno offriamo una immagine della collezione con un testo: talvolta è un brano di letteratura, talvolta proponiamo un dibattito filosofico, talvolta una riflessione storica, sociale o artistica. In questo modo, oltre a promuovere la conoscenza dei nostri tesori, vogliamo ispirare il nostro pubblico a ragionare, a conversare e a vedere il mondo con occhi diversi. E naturalmente ad appassionarsi all'arte e alla cultura".