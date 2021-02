Incidenti: frontale fra auto e camion nel Cremasco, grave 26enne

05 febbraio 2021 a

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 26 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro fra la sua auto e un camion questa mattina a Crema, in provincia di Cremona. Poco dopo le 6.30 sulla Paullese i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Il 26enne, riferisce l'Areu, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale di Crema, dove si trova in coma. Il conducente del camion è stato portato in ospedale in codice verde, come anche il conducente di un'altro auto, coinvolta nello scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, tre ambulanze e un'automedica.