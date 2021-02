Kimbo lancia la nuova gamma di capsule compatibili con Lavazza® A Modo Mio®*

05 febbraio 2021 a

Simbolo dell'espresso napoletano nel mondo, Kimbo estende la sua proposta per gli amanti del caffè porzionato lanciando le capsule compatibili con le macchine ad uso domestico Lavazza® A Modo Mio®*. Una nuova espressione della tradizione e cultura del caffè interpretata dall'azienda partenopea da più di mezzo secolo.

Sono tre le miscele premium che compongono la nuova linea: Napoli, Intenso e Armonia 100%Arabica. Sapori impareggiabili presentati in singole dosi che racchiudono tutti i tratti distintivi della tostatura del famoso brand partenopeo.

Quali sono le principali caratteristiche dei gusti delle

Intenso, come lascia suggerire il suo nome, dispone di toni più decisi e persistenti. Questi sono anche il risultato di note di cioccolato fondente. È un caffè per chi desidera una tostatura scura, tratto emblematico della tradizione napoletana. Un concentrato di energia per affrontare con slancio ogni giornata.

Armonia 100% Arabica è indicata per quanti desiderano approfittare di un aroma delicato, frutto di una miscela magnificamente bilanciata di caffè 100% Arabica sudamericani e centrafricani, che richiamano fiori freschi e un soave profumo di pane tostato.

Ad accomunare le tre miscele premium firmate Kimbo è una progettazione che ricorre a un materiale "barriera" in grado di preservare al meglio il caffè dagli agenti esterni. Ciò permette un'eccellente conservazione nel corso dei 18 mesi dell'intera shelf life.

Per quello che riguarda la distribuzione delle capsule Kimbo compatibili con macchine Lavazza® A Modo Mio®*, al momento si sta verificando nei migliori supermercati. Ma la nuova gamma sarà presto disponibile per l'acquisto anche sullo store digitale di Kimbo (kimbo.it/shop).

La nuova linea s'aggiunge a un'ampia gamma di capsule compatibili del marchio di punta del mondo del caffè, di cui fanno parte quelle Nespresso®** e quelle Nescafé® Dolce Gusto®**. Tante soluzioni per rispondere a ogni preferenza e gusto.

*Capsule Kimbo compatibili con macchine a uso domestico Lavazza® a Modo Mio®**

**Questo marchio non è di proprietà di Kimbo.

