Coronavirus: Giani, 'In Toscana 703 nuovi casi su 16.946 test'

05 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 5 feb. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 703 su 16.946 test di cui 10.120 tamponi molecolari e 6.826 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,15% (9,3% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Aggiunge Giani nel post: "Ancora un nuovo strumento per mantenere le scuole sicure in Toscana! Da lunedì 8 febbraio tutto il personale potrà prenotare gratuitamente il proprio test antigenico con tampone sul portale prenotatampone.sanita.toscana.it inserendo il codice di prenotazione. I dirigenti scolastici possono accedere da subito al portale scuolesicure.sanita.toscana.it per generare i codici. #ToscanasiCura".