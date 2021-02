Heikki Laine è il nuovo Chief Marketing Officer di NNG

05 febbraio 2021 a

BUDAPEST, 5 febbraio 2021 /PRNewswire/ --Un nuovo Chief Marketing Officer è entrato a far parte di NNG, società globale di software per il settore automobilistico. Heikki Laine si concentrerà principalmente sulla strategia competitiva, sulla pianificazione dei prodotti e sulla gestione del portfolio. Il nuovo incaricato vanta oltre 15 anni di esperienza nel mercato dei prodotti per la navigazione.

Con la nomina di Heikki Laine, il team NNG amplia le proprie conoscenze professionali in diverse aree: ha esperienza come ingegnere di talento, stratega tecnologico e avvocato specializzato in brevetti. Rappresenta punti di vista e conoscenze che contribuiranno a individuare e sviluppare prodotti di qualità per creare valore per i clienti e i partner di NNG.

Con oltre 15 anni di prodotti e di esperienza strategica nelle startup e nelle aziende Fortune 100 all'attivo, Laine ha dimostrato la propria competenza nel promuovere l'innovazione e la trasformazione digitale. Prima di entrare a far parte di NNG, ha sviluppato un software di simulazione per veicoli a guida autonoma in qualità di Vice President of Product and Marketing presso Cognata. In precedenza ha lavorato al portfolio aerospaziale di Honeywell e ha trascorso oltre 10 anni presso HARMAN, dove ha gestito la strategia per i prodotti automobilistici.

"Sono entusiasta di entrare a far parte di NNG e del suo team dirigenziale in un momento così entusiasmante della sua evoluzione. Non vedo l'ora di lavorare con un team così straordinario e di accelerare la crescita aziendale, mentre continuiamo a definire il futuro del software per il settore automobilistico", ha dichiarato Heikki Laine in merito alla sua nomina.

Informazioni su NNG LLC

NNG, una società globale di software per il settore automobilistico, lavora per fornire la migliore esperienza in-vehicle per tutti. L'azienda offre soluzioni di eccezionale valore per la navigazione connessa, la sicurezza informatica e l'esperienza dell'utente.

Nota per il software di navigazione iGO, produce soluzioni principalmente utilizzate nei prodotti white label per le principali case automobilistiche. La navigazione di NNG è installata su oltre 60 milioni di dispositivi in tutto il mondo, per 38 marchi automobilistici, a cui se ne aggiungeranno altri.

NNG è rappresentata in tutti i continenti, con sedi in Stati Uniti, Brasile, Svizzera, Ungheria, Israele, Cina, Sud Africa, Giappone, Russia e Sud-est asiatico, garantendo soluzioni altamente localizzate e aggregando i migliori contenuti disponibili su ciascun mercato.

Per saperne di più: https://nng.com

